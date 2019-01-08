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      В каком возрасте ребенку стоит начинать изучать иностранные языки

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      В каком возрасте ребенку начинать изучать иностранные языки
      В каком возрасте ребенку начинать изучать иностранные языки / cyprusleader.com

      Интеллектуальное развитие – важная составляющая развития самого ребенка. Именно поэтому родители в возрасте от 2-3 лет начинают изучать с ребенком иностранные языки. Но правильный ли этот подход?

      Психолог, специалист по подготовке к родам Тамара Андреева рассказала в эксклюзивном комментарии для Здоровья об особенностях изучения иностранных языков.

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      Наиболее мягкий подход в изучении языков является тогда, когда с рождения ребенок изучает два или три языка. Обычно это происходит в семьях-билингвов.

      Однако, если говорить об изучении иностранных языков, нет правильного и неправильного подхода. Хотя акцент стоит ставить на телесном развитии с рождения до двух лет.

       
      Специалист по подготовке к родам Тамара Андреева
      "С двух-трех до шести лет – формируется эмоциональный интеллект. С шести до бесконечности это ментальный интелект. Если у вас не билингвистическая семья, нет возможности погружения в языковую среду и общение с носителем языка, то осознанное изучение языков  с шестилетнего возраста. Тогда ребенок понимает, для чего и почему это делает".

      А вот когда мама берет малыша, которому 2-3 года, и ведет на курсы изучения иностранных языков, то это происходит без осознания. Так, в этот период, ребенок может изучить, как будет собака или кот на английском. Однако, это не принесет результата, на который ожидают родители.

      Психолог советует погрузить ребенка в языковую среду. Можно взять отпуск, поехать в другую страну на полгода. Или дождаться, когда ребенку исполнится 6 лет и начинать изучение иностранных языков без травмы для ребенка.

      Найкраще починати вивчати іноземні мови з 6 років
      Лучше всего начинать изучать иностранные языки с 6 лет

      Полную версию интервью с психологом Тамарой Андреевой читайте здесь.

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      Теги: Дети Здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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