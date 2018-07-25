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В каком возрасте самооценка человека самая высокая: ответ ученых

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Эгоцентризм милениалив оказался мифом
Эгоцентризм милениалив оказался мифом / Unsplash

В возрасте 60 – 70 лет наступает пик самооценки человека, а после 90 у людей резко усиливается неуверенность в себе.

Об этом пишет Knife.

Опыт проводили психологи Бернского университета. Всего проанализировали более 160 тысяч людей в возрасте от 4 до 94 лет.

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Ученые узнали, что до 11 лет уровень самооценки возрастает, а затем остается на одном уровне до 15 лет. В 16 – 17 лет рост любви к себе восстанавливается и достигает максимума к 60 – 70 лет.

При этом, по словам ученых, эгоцентризм поколения милениалив существенно преувеличен.

Самооценка людей, родившихся в 80 – 90-е годы двадцатого века развивается также, как у тех, кто родился на 20 или 40 лет раньше, 
– говорится в исследовании.

Теги: LifeStyle Психология Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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