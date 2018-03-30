В Калифорнии кофе приравняли к сигаретам

Верховный суд Калифорнии вынес постановление, в котором говорится о том, что все кафе будут обязаны предупреждать клиентов о канцерогенах, содержащихся в кофейном напитке, что в свою очередь провоцирует развитие рака.

Иск против десятков кофейных компаний, включая Starbucks и Peets, был подан некоммерческой организацией CERT, которая занимается информированием про токсичные вещества, сообщает издание Washingtonpost.

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"В то время, как истец предложил доказательства того, что потребление кофе увеличивает риски для беременных, младенцев, детей и взрослых, ответчики не смогли доказать, что употребление кофе приносит пользу здоровью человека", – комментирует судья.

Акриламид является известным канцерогеном, который образуется естественным образом в процессе выпечки или жарки некоторых продуктов. Он образуется также в кофейных зернах во время жарки и во время заваривания.

Однако, эксперты утверждают, что связь между акриламидом и онкологическими заболеваниями очень скудна.

"Большинство исследований, которые проводили до сегодняшнего дня, не выявили повышенного риска развития рака у людей. Для некоторых видов рака, таких как рак почек, эндометрия и рак яичников, результаты были неоднозначными, но в настоящее время нет типов рака, которые провоцируются потреблением акриламида", – говорится в заявлении Американского онкологического общества.