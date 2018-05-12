В Калифорнии засветился океан: сказочные кадры необычного явления

Вблизи города Сан-Диего, штат Калифорния, наблюдается необычное природное явление – там по ночам светится океан.

Как объясняют специалисты на портале Scripps Oceanography, это происходит вследствие биолюминесценции.

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Фитопланктон, который живет в океане, выделяет белок люциферин, а тот, в свою очередь, излучает свет.

A red tide offshore San Diego is bringing a spectacular display of #bioluminescence to beaches at night, as captured in this photo by John H. Moore. Scripps scientist Michael Latz said the red tide is due to massive numbers of dinoflagellates including Lingulodinium polyedra. pic.twitter.com/JnSlXGBuEs — Scripps Oceanography (@Scripps_Ocean) 8 травня 2018 р.

А прибрежные воды превратились в неоново-голубые благодаря особому виду морских животных – ночесветок.

В 40-километровой зоне вокруг Сан-Диего их численность возросла настолько, что светятся даже волны во время прибоя.

Местные жители в соцсетях делятся увлекательными фото этого необычного природного явления.

New additions to this blog post about #Bioluminescence, including pictures and video from the ship, and from shore here in San Diego. https://t.co/Mf5ZBEYrRs This one of surfers near the @Scripps_Ocean pier was taken by Billy Lambert. pic.twitter.com/npl3m3cMnW — R/V Sally Ride (@RVSallyRide) 10 травня 2018 р.

Plankton is rising against Mr. Crabs and Sponge Bob and he brought the whole phytoplankton army with him! #bioluminescence #army pic.twitter.com/zugWVlswP1 — Fancy J London (@iamfancyjlondon) 10 травня 2018 р.