В Калифорнии засветился океан: сказочные кадры необычного явления
Вблизи города Сан-Диего, штат Калифорния, наблюдается необычное природное явление – там по ночам светится океан.
Как объясняют специалисты на портале Scripps Oceanography, это происходит вследствие биолюминесценции.
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Фитопланктон, который живет в океане, выделяет белок люциферин, а тот, в свою очередь, излучает свет.
А прибрежные воды превратились в неоново-голубые благодаря особому виду морских животных – ночесветок.
В 40-километровой зоне вокруг Сан-Диего их численность возросла настолько, что светятся даже волны во время прибоя.
Местные жители в соцсетях делятся увлекательными фото этого необычного природного явления.
Источник: 24 Канал
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