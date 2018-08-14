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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В камерах экс-бойцов "Торнадо" провели обыски: нашли оружие и выпивку

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В камерах "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО провели обыски
В камерах "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО провели обыски / Фото из открытых источников

В камерах экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, алкоголь и много холодного оружия.

Соответствующие фото с находками обнародовала в своем Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?
– подписала снимки Сарган.

Отметим, что она не уточнила, ни когда именно проводили обыски, ни что изъяли, лишь обнародовала несколько фото.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 14 августа в Лукьяновском СИЗО встретилась с заключенными сотрудниками роты "Торнадо". Ранее, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

Добавим, что в июне 2015 года батальон "Торнадо" со скандалом вывели из зоны АТО и расформировали, а 12 бойцов арестовали. Их обвиняли в организации банды, мародерстве и изнасиловании. Сами бойцы все отрицали.

В апреле 2017 года 12 экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" МВД Украины получили наказание за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.

Теги: Новости Украины ГПУ Задержание бойцов "Торнадо"
Источник: 24 канал
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