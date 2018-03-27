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В "Камере" iOS нашли опасный баг

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В "Камере" iOS нашли опасный баг / Фото из открытых источников

Специалисты по безопасности компании Infosec нашли в iOS 11 серьезный баг. Как оказалось, функцию сканирования QR-кодов с помощью приложения "Камера" можно обмануть.

Об этом пишет 9to5mac.com.

Так, QR-код, который считывает "Камера", может сообщать о переходе на один сайт, но на самом деле перенаправить пользователя на совершенно другой.

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Этот баг отнесли к разряду "критических".

Как объясняют эксперты Infosec, вредоносный QR-код очень легко создать. Для этого достаточно перевести URL сайта в такой вид: "https://xxx\@facebook.com:[email protected]/".

При сканировании такого QR-кода с помощью приложения "Камера" в iOS 11, система сообщит о том, что код собирается перевести пользователя на сайт facebook.com. На самом же деле откроется сайт infosec.rm-it.de/.

Поэтому очевидно, что этот баг могут использовать злоумышленники для проведения фишинговых атак.

Кстати, представители Infosec убеждают, что сообщили о баге компании Apple еще в конце прошлого года. Однако, его до сих пор не исправили.

Теги: Техно Apple Смартфоны
Источник: 24 Канал
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