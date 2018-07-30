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В Канаде бушуют масштабные лесные пожары: спасатели не могут взять их под контроль

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Лесной пожар в Канаде с высоты птичьего полета
Лесной пожар в Канаде с высоты птичьего полета / ngnews.ca

На территории канадской провинции Онтарио бушуют 39 лесных пожаров, 14 из них спасатели не могут взять под контроль.

Об этом со ссылкой на министерство природных ресурсов и лесничества Онтарио передает Укринформ.

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Отмечается, что крупнейший пожар сейчас бушует вблизи озера Леди Эвелин. Там горит около 270 километров леса, что сопоставимо с площадью Одессы.

К тушению этого пожара привлекли группу мексиканских пожарных.

Кроме этого, из-за масштабных возгораний была объявлена срочная эвакуация жителей двух населенных пунктов, которые расположены в 300 километрах от Торонто.

Пожарные также пытаются защитить от возгорания железнодорожный мост.

Спасатели просят местное население соблюдать повышенные меры безопасности из-за высокой задымленности, которая может вызвать проблемы с дыханием.

К счастью, ни один гражданский человек из-за пожара в Канаде не погиб, однако один спасатель умер при неизвестных обстоятельствах.

Теги: Пожар Канада
Источник: 24 Канал
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