В Канаде бушуют масштабные лесные пожары: спасатели не могут взять их под контроль

На территории канадской провинции Онтарио бушуют 39 лесных пожаров, 14 из них спасатели не могут взять под контроль.

Об этом со ссылкой на министерство природных ресурсов и лесничества Онтарио передает Укринформ.

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Отмечается, что крупнейший пожар сейчас бушует вблизи озера Леди Эвелин. Там горит около 270 километров леса, что сопоставимо с площадью Одессы.

К тушению этого пожара привлекли группу мексиканских пожарных.

Кроме этого, из-за масштабных возгораний была объявлена срочная эвакуация жителей двух населенных пунктов, которые расположены в 300 километрах от Торонто.

Пожарные также пытаются защитить от возгорания железнодорожный мост.

Спасатели просят местное население соблюдать повышенные меры безопасности из-за высокой задымленности, которая может вызвать проблемы с дыханием.

К счастью, ни один гражданский человек из-за пожара в Канаде не погиб, однако один спасатель умер при неизвестных обстоятельствах.