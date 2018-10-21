В Канаде хитрая девочка-скаут продала все печенье в очереди за марихуаной

В канадском городе Эдмонтон 9-летняя девочка-скаут решила нестандартно подойти к продаже коробок с печеньем. И предлагать их не соседям, а незнакомцам в очереди за марихуаной.

Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон, разрешающий всем жителям покупать, продавать и даже выращивать марихуану дома.

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Так вот, именно в легализации конопли Элина Чайлдз увидела новые бизнес-возможности, пишет CBC.

Она в сопровождении отца пришла в один из магазинов, где продают марихуану, и предлагала печенье покупателям, которые стояли в очереди. За менее чем 45 минут Элине удалось продать 30 коробок на 120 долларов.

Меня поразило, как быстро они (коробки – 24 канал) закончились. Даже люди в проезжавших мимо автомобилях останавливались, опускали стекло и просили печенье,

– рассказал отец девочки.

Он добавил, что все люди, которые стояли в очереди, были чрезвычайно дружественными и его дочь находилась не в ужасающей атмосфере.

"Не было ни одной вещи там, когда бы я мог сказать: "Господи, я должен защитить тебя от увиденного", – заверил Сен Чайлдз.

Деньги от продажи печенья передали в скаутскую организацию Girl Guides.