В Канаде хоккеисты снова сыграли в вышиванках: видео

Канадская юниорская команда Parkland Rangers из города Дофин провела мероприятие с названием "Украинская ночь".

В его рамках "рейнджеры" сыграли в форме с вышиванками, фамилии на их спинах были написаны кириллицей, а на арене звучала украинская музыка.

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"Украинская ночь" стала уже привычным и любимым мероприятием для игроков и хоккейных болельщиков из города Дофин. Она пользуется популярностью, поскольку там проживает большая украинская диаспора. Около 40% населения этого города имеет украинские корни и владеет украинским языком.

Напомним, что в 2017 году команда "Дофин Кингз", которая выступает в Молодежной хоккейной лиге (MJHL), провела украинскую ночь в вышиванках с красным орнаментом.