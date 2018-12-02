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      В Канаде хоккеисты снова сыграли в вышиванках: видео

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      Канадские хоккеисты
      Канадские хоккеисты / Соцсети

      Канадская юниорская команда Parkland Rangers из города Дофин провела мероприятие с названием "Украинская ночь".

      В его рамках "рейнджеры" сыграли в форме с вышиванками, фамилии на их спинах были написаны кириллицей, а на арене звучала украинская музыка.

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      "Украинская ночь" стала уже привычным и любимым мероприятием для игроков и хоккейных болельщиков из города Дофин. Она пользуется популярностью, поскольку там проживает большая украинская диаспора. Около 40% населения этого города имеет украинские корни и владеет украинским языком.

      Напомним, что в 2017 году команда "Дофин Кингз", которая выступает в Молодежной хоккейной лиге (MJHL), провела украинскую ночь в вышиванках с красным орнаментом.

      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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