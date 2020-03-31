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      В Канаде количество зафиксированных случаев коронавируса выросло на 37%

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      В Канаде растет количество заражений коронавирусом / rbc.ua

      Количество заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло от выходных (28-29 марта) до более 7 тысяч человек. От начала эпидемии умерли 92 местных жителя. Больше всего от распространения недуга пострадала провинция Квебек.

      Об увеличении количества клинически подтвержденных случаев коронавируса в Канаде информирует министерство здравоохранения страны.

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      Количество заразившихся коронавирусом, с прошлых выходных выросло с 5,4 до 7,4 тысячи людей,
      – говорится в сообщении.

      То есть за несколько дней показатель вырос на 37%.

      Как выглядит количество случаев коронавируса в регионах:

      • в провинции Квебек, которая больше всего пострадала от эпидемии, зафиксировали примерно 3,4 тысячи заражений;
      • в соседней провинции Онтарио, где расположена столица Канады Оттава – более 1,7 тысячи;
      • в провинции Британская Колумбия, на Западе – заболела примерно тысяча человек.

      В то же время провинция Онтарио опережает Квебек по количеству летальных случаев. В Онтарио их 33, а в Квебеке – 25.

      Сейчас единственной административной единицей Канады, где еще не зафиксировали коронавирус, является Нунавут – северная и наименее населенная территория.

      К слову, ощутимый рост количества зараженных коронавирусом в Канаде зафиксировали еще неделю назад. По состоянию на 22 марта в стране было выявлено около 1,4 тысячи заражений.

      Коронавирус в Канаде: главное

      • По состоянию на 31 марта в Канаде зафиксировали 7 тысяч 474 случая коронавируса. Умерли 92 человека, выздороветь удалось более тысячи человек.
      • В столице Канады объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.
      • 18 марта США и Канада согласились закрыть границу между странами. Ведь именно Соединенные Штаты стали новым эпицентром распространения коронавируса.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Канада
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