В Канаде мужчина беспрепятственно похитил картину Бэнкси: обнародовано видео

В Канаде мужчина в темной куртке и камуфляжной кепке беспрепятственно похитил картину известного британского художника Бэнкси, стоимостью в 45 тысяч долларов.

Об этом сообщает CBC.

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На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые обнародовала местная полиция, видно, как мужчина в темной куртке и камуфляжной кепке заходит в галерею, снимает картину и быстро исчезает с полотном в руках.

Отметим, что злоумышленник похитил картину Бэнкси "Охотники за тележками" из выставочной залы в Торонто за несколько часов до открытия экспозиции.



Картина Бэнкси "Охотники за тележками", которую неизвестный злоумышленник похитил в Торонто

Видео похищения картины Бэнкси в Торонто:​

Кто такой Бэнкси?Бэнкси является самым известным уличным художником, настоящее имя которого никто не знает. Среди самых распространенных версий, которые встречаются в сети, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и он родился в английском городе бристолов. 44-летний мужчина является известным андерграундним художbr /ком граффити, политическим активистом и режиссером, личность которого до сих пор не установлена.



Мужчина организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разнообразных политических и социальных тем, становятся объектами всемирного обсуждения.