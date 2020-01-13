В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране: фото и видео
В нескольких городах Канады прошли мероприятия по чествованию памяти 176 пассажиров сбитого "Боинга". Самолет авиакомпании МАУ сбили ракетами Ирана, все люди, которые были на борту, погибли. Среди них 63 пассажира были с гражданством Канады.
В университете Торонто создали мемориал жертвам сбитого над Ираном самолета. Об этом написал корреспондент BBC Persian Бахман Калбаси на своей странице в Твиттере.
Важно! Смертельный рейс самолета МАУ в Иране: детальное видео всего происходившего
Траурные мероприятия также прошли в университете Альберты, в котором учились некоторые из погибших канадцев.
Смотрите видео: В университете Торонто почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ
Это мероприятие посетил и канадский премьер Джастин Трюдо. Он выступил с речью.
Это то, что делает нас сильными. Я очень сожалею о ваших потерях. Эта трагедия никогда не должна была случиться, и я хочу заверить вас, что вы имеете мою полную поддержку в это очень трудное время,
– подчеркнул Трюдо.
Смотрите фото, как в Канаде почтили память погибших / Фото из соцсетей
Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?
- Утром 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой. Самолет Boeing 737-800 атаковали примерно через час после того, как Иран обстрелял ракетами американские базы в Ираке.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко опубликовал список пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс самолета МАУ, который разбился в Тегеране: граждане Ирана – 82; граждане Канады – 63; граждане Швеции – 10; граждане Афганистана – 4; граждане Великобритании – 3; граждане Германии – 3; граждане Украины – 11 (2 пассажира и 9 членов экипажа). Все они погибли.
- Всем украинским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Иран и Ирак, пока не будут выяснены все детали авиакатастрофы.
- Авиакатастрофу в Иране с украинским Boeing 737 мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Власти Ирана признали свою причастность к сбитию пассажирского самолета.