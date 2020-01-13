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      В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране: фото и видео

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      В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране / Скриншот из видео

      В нескольких городах Канады прошли мероприятия по чествованию памяти 176 пассажиров сбитого "Боинга". Самолет авиакомпании МАУ сбили ракетами Ирана, все люди, которые были на борту, погибли. Среди них 63 пассажира были с гражданством Канады.

      В университете Торонто создали мемориал жертвам сбитого над Ираном самолета. Об этом написал корреспондент BBC Persian Бахман Калбаси на своей странице в Твиттере.

      Важно! Смертельный рейс самолета МАУ в Иране: детальное видео всего происходившего

      Траурные мероприятия также прошли в университете Альберты, в котором учились некоторые из погибших канадцев.

      Смотрите видео: В университете Торонто почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ

      Это мероприятие посетил и канадский премьер Джастин Трюдо. Он выступил с речью.

      Это то, что делает нас сильными. Я очень сожалею о ваших потерях. Эта трагедия никогда не должна была случиться, и я хочу заверить вас, что вы имеете мою полную поддержку в это очень трудное время,
      – подчеркнул Трюдо.

      Смотрите фото, как в Канаде почтили память погибших / Фото из соцсетей

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?

      • Утром 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой. Самолет Boeing 737-800 атаковали примерно через час после того, как Иран обстрелял ракетами американские базы в Ираке.
      • Министр иностранных дел Вадим Пристайко опубликовал список пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс самолета МАУ, который разбился в Тегеране: граждане Ирана – 82; граждане Канады – 63; граждане Швеции – 10; граждане Афганистана – 4; граждане Великобритании – 3; граждане Германии – 3; граждане Украины – 11 (2 пассажира и 9 членов экипажа). Все они погибли.
      • Всем украинским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Иран и Ирак, пока не будут выяснены все детали авиакатастрофы.
      • Авиакатастрофу в Иране с украинским Boeing 737 мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Власти Ирана признали свою причастность к сбитию пассажирского самолета.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Канада Иран МАУ Джастин Трюдо
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