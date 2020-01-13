В Канаде почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране: фото и видео

В нескольких городах Канады прошли мероприятия по чествованию памяти 176 пассажиров сбитого "Боинга". Самолет авиакомпании МАУ сбили ракетами Ирана, все люди, которые были на борту, погибли. Среди них 63 пассажира были с гражданством Канады.

В университете Торонто создали мемориал жертвам сбитого над Ираном самолета. Об этом написал корреспондент BBC Persian Бахман Калбаси на своей странице в Твиттере.

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Траурные мероприятия также прошли в университете Альберты, в котором учились некоторые из погибших канадцев.

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Это мероприятие посетил и канадский премьер Джастин Трюдо. Он выступил с речью.

Это то, что делает нас сильными. Я очень сожалею о ваших потерях. Эта трагедия никогда не должна была случиться, и я хочу заверить вас, что вы имеете мою полную поддержку в это очень трудное время,

– подчеркнул Трюдо.

Candles, toys, and pictures placed by Iranian-Canadians in Toronto. We were all in so much pain, hugging each other and crying. pic.twitter.com/bMayh6cHMP — Maryam (@maryam2799) 10 января 2020 г.

Candles, toys, and pictures placed by Iranian-Canadians in Toronto. We were all in so much pain, hugging each other and crying. pic.twitter.com/bMayh6cHMP — Maryam (@maryam2799) 10 января 2020 г.

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Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?