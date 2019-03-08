08:16
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов
      Вєсті Кремля
      22:27, 7 марта
      Вести.UA: Родня Кивалова пролезла в Верховный суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:11, 7 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      В Канаде построили самый длинный в мире снежный лабиринт: впечатляющие фото и видео

      34 Читати новину українською
      Снежный лабиринт в Канаде
      Снежный лабиринт в Канаде / Соцсети

      Рекордный лабиринт из снега в два метра высотой и почти полтора километра длиной.

      Тоннель построили вблизи города Виннипег, столицы канадской провинции Манитоба.

      Читайте также: В Канаде рисунки собаки продали за 5 тысяч долларов: курьезные фото

      Клинт и Энджи Масс выращивают кукурузу на своей частной ферме. Когда они узнали, что впереди – холодная и долгая зима, решили соорудить нечто необычное и новое.


      Лабиринт канадцев из кукурузы

      При строительстве они использовали 300 грузовиков снега. Внутри сооружения посетителей встречают ледовые скульптуры, а в нескольких местах горит костер – чтобы гости могли согреться, прежде чем продолжить искать выход из лабиринта.

      Смотрите фото: рекордный снежный лабиринт в Канаде:

      В книге рекордов Гиннеса взялись исследовать сооружение: там провели его 3D-сканирование и подтвердили рекордные 2300 квадратных метров. Это – на четверть больше, чем у предыдущего рекордсмена, лабиринта в городе Сандер Бэй в канадской провинции Онтарио.

      В Канаде построили крупнейший в мире лабиринт из снега: смотрите видео

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 8 марта: настоящее весеннее тепло, местами с незначительным дождем
      сегодня
      123
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня , 04:20 Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      190433
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 35141
      Кто из судей Конституционного суда не хотел отменять статью о незаконном обогащении
      сегодня , 01:10 Кто из судей Конституционного суда не хотел отменять статью о незаконном обогащении
      Ірина Шиба 261
      Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      7 марта , 22:14 Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      1061
      Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      7 марта , 22:02 Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      Антон Голобородько 1599
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Сицилию всколыхнуло землетрясение: жуткие фото последствий разрушений
       26 декабря 2018 , 09:43
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук