В Канаде построили самый длинный в мире снежный лабиринт: впечатляющие фото и видео
Рекордный лабиринт из снега в два метра высотой и почти полтора километра длиной.
Тоннель построили вблизи города Виннипег, столицы канадской провинции Манитоба.
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Клинт и Энджи Масс выращивают кукурузу на своей частной ферме. Когда они узнали, что впереди – холодная и долгая зима, решили соорудить нечто необычное и новое.
Лабиринт канадцев из кукурузы
При строительстве они использовали 300 грузовиков снега. Внутри сооружения посетителей встречают ледовые скульптуры, а в нескольких местах горит костер – чтобы гости могли согреться, прежде чем продолжить искать выход из лабиринта.
Смотрите фото: рекордный снежный лабиринт в Канаде:
В книге рекордов Гиннеса взялись исследовать сооружение: там провели его 3D-сканирование и подтвердили рекордные 2300 квадратных метров. Это – на четверть больше, чем у предыдущего рекордсмена, лабиринта в городе Сандер Бэй в канадской провинции Онтарио.
В Канаде построили крупнейший в мире лабиринт из снега: смотрите видео