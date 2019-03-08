В Канаде построили самый длинный в мире снежный лабиринт: впечатляющие фото и видео

Рекордный лабиринт из снега в два метра высотой и почти полтора километра длиной.

Тоннель построили вблизи города Виннипег, столицы канадской провинции Манитоба.

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Клинт и Энджи Масс выращивают кукурузу на своей частной ферме. Когда они узнали, что впереди – холодная и долгая зима, решили соорудить нечто необычное и новое.



Лабиринт канадцев из кукурузы

При строительстве они использовали 300 грузовиков снега. Внутри сооружения посетителей встречают ледовые скульптуры, а в нескольких местах горит костер – чтобы гости могли согреться, прежде чем продолжить искать выход из лабиринта.

Смотрите фото: рекордный снежный лабиринт в Канаде:

В книге рекордов Гиннеса взялись исследовать сооружение: там провели его 3D-сканирование и подтвердили рекордные 2300 квадратных метров. Это – на четверть больше, чем у предыдущего рекордсмена, лабиринта в городе Сандер Бэй в канадской провинции Онтарио.

В Канаде построили крупнейший в мире лабиринт из снега: смотрите видео