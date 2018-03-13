В Канаде случился конфуз с флагами во время визита короля Бельгии: фото
На западе в рамках официального визита в Канаду короля Бельгии Филиппа случился курьез. Канадцы перепутали бельгийский флаг с немецким.
Об этом сообщила радиостанция Premiere.
Программа визита предусматривала высадку бельгийским монархом и его супругой королевой Матильдой клена в парке канадской столицы Оттаве. Место для дерева было отведено за несколько метров от кленов, которые были высажены во время визита в Канаду в 1977 году ныне покойного короля Бельгии Бодуэна и королевы Фабиолы.
Читайте также: Конфуз в прямом эфире: нардепа Винника перепутали с известным певцом (видео)
Так, после прибытия супругов бельгийских монархов оказалось, что рядом с деревом королевы Фабиолы вместо флага Бельгии реял похожий на него по цветовой гамме флаг Германии. Протокольный конфуз был замечен и быстро исправлен.