В Канаде случился конфуз с флагами во время визита короля Бельгии: фото

На западе в рамках официального визита в Канаду короля Бельгии Филиппа случился курьез. Канадцы перепутали бельгийский флаг с немецким.

Об этом сообщила радиостанция Premiere.

Программа визита предусматривала высадку бельгийским монархом и его супругой королевой Матильдой клена в парке канадской столицы Оттаве. Место для дерева было отведено за несколько метров от кленов, которые были высажены во время визита в Канаду в 1977 году ныне покойного короля Бельгии Бодуэна и королевы Фабиолы.

Читайте также: Конфуз в прямом эфире: нардепа Винника перепутали с известным певцом (видео)

Так, после прибытия супругов бельгийских монархов оказалось, что рядом с деревом королевы Фабиолы вместо флага Бельгии реял похожий на него по цветовой гамме флаг Германии. Протокольный конфуз был замечен и быстро исправлен.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 марта 2018 г.