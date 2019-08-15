В Канаде в жилом доме взорвался газ, сотни людей эвакуируют: фото, видео

В частном доме в канадском городе Лондон вблизи Торонто взорвалась газовая труба. После этого пожар охватил целый квартал, семь человек получили ранения, а жителей соседних домов эвакуируют.

Дом, в котором произошел взрыв, разрушен вдребезги, пишет Укринформ. Еще семь соседних домов получили серьезные повреждения.

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Из-за мощного взрыва ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере семь человек – правоохранители и пожарные. Теперь им удалось потушить огонь.



В жилом доме в Канаде прогремел взрыв, все разрушено / Фото London Police ON В жилом доме в Канаде прогремел взрыв, все разрушено / Фото London Police ON

Кроме того, с места инцидента эвакуировали около сотни жителей окрестных домов. Городская власть размещает всех пострадавших в гостиничных номерах.

Известно, что взрыв прогремел после того, как в дом на бешеной скорости влетел автомобиль. За рулем была 23-летняя местная девушка.

Правоохранители уже задержали нарушительницу и выдвинули ей обвинение в нарушении правил дорожного движения.



Взрыв в канадском доме / Фото London Police ON

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6 — London Police ON (@lpsmediaoffice) August 15, 2019

BREAKING: Cellphone video of chaotic scene on Woodman Ave in Old East Village after a car hits a house, triggering fire & explosion. #LdnOnt #OEV pic.twitter.com/3V05ylZTPL — Daryl Newcombe (@DNewcombeCTV) August 15, 2019

BREAKING: Car collides with house possibly on Woodman Ave. in east #LdnOnt. House catches fire followed by explosion. Police have evacuated neighbourhood. No word on injuries. Video: pic.twitter.com/TBdqrqiKWE — Daryl Newcombe (@DNewcombeCTV) August 15, 2019