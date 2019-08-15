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      В Канаде в жилом доме взорвался газ, сотни людей эвакуируют: фото, видео

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      Взрыв в жилом доме в Канаде
      Взрыв в жилом доме в Канаде / Фото из Тwitter

      В частном доме в канадском городе Лондон вблизи Торонто взорвалась газовая труба. После этого пожар охватил целый квартал, семь человек получили ранения, а жителей соседних домов эвакуируют.

      Дом, в котором произошел взрыв, разрушен вдребезги, пишет Укринформ. Еще семь соседних домов получили серьезные повреждения.

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      Из-за мощного взрыва ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере семь человек – правоохранители и пожарные. Теперь им удалось потушить огонь.

      Кроме того, с места инцидента эвакуировали около сотни жителей окрестных домов. Городская власть размещает всех пострадавших в гостиничных номерах.

      Известно, что взрыв прогремел после того, как в дом на бешеной скорости влетел автомобиль. За рулем была 23-летняя местная девушка.

      Правоохранители уже задержали нарушительницу и выдвинули ей обвинение в нарушении правил дорожного движения.


      Взрыв в канадском доме / Фото London Police ON

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар Взрыв Канада
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