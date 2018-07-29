В Капитолии штата Колорадо на месте портрета Трампа разместили фото Путина
В американском штате Колорадо в Капитолии неизвестные пранкеры разместили в галерее портретов президентов США фотографию президента России Владимира Путина. Фото было размещено на подставке у стены.
Как сообщает CNN, инцидент произошел 26 июля. Отмечается, что на месте портрета Путина должно быть фото американского президента Дональда Трампа.
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Портрет Дональда Трампа в галерее сейчас отсутствует, поскольку еще не собраны необходимые для написания картины средства в размере около 10 тысяч долларов.
Источник: 24 Канал
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