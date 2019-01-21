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      В Карпатах уже 14 часов ищут заблудившегося лыжника из Харькова

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      В Карпатах уже 14 часов ищут заблудившегося лыжника из Харькова
      В Карпатах уже 14 часов ищут заблудившегося лыжника из Харькова / ГСЧС

      35-летний турист из Харькова заблудился в горах в Межгорском районе Закарпатской области. Спасатели ищут его уже около 14 часов.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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      Отмечается, что информация о заблудившемся лыжнике поступила к спасателям в воскресенье, 20 января, около 23 часов. Однако, по состоянию на 6 часов утра 21 января он до сих пор не найден.

      25 летний мужчина – житель города Харьков, потерялся он в районе горы Гымба, Межгорского района.

      Напомним, в Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Двух человек удалось спасти еще ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым.

      Как проходила поисковая операция по спасению туриста в Карпатах?Вечером 6 января местным спасателям поступило сообщение о потерявшихся туристах в районе горы Гымба Межгорского района. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      Грищенко искали 4 дня и привлекли к этому вертолет, квадрокоптер и собак. В четверг, 10 января, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли заблудившегося в Межгорском районе Закарпатья туриста. Игорю Грищенко – 34 года, он подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов.

      Что делать, чтобы выжить, попав в снежную ловушку в горах?

      Конкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения. Из самого первого и самого простого:

      - Человек не должен поддаваться панике, не должен терять самообладание.

      - Человек должен, логично оценив ситуацию, подумать, что именно может сейчас спасти его жизнь.

      - Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини
      Как спастись во время схода снежной лавины

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Карпаты ГСЧС
      Источник: 24 канал
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