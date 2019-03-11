В Карпатах в начале весны выпало почти 2 метра снега: фото и видео

В Карпатах выпало почти 2 метра снега / Фото с Instagram

Несмотря на начало весны в Украину пришло сильное похолодание, а Карпаты засыпало снегом. Так, по состоянию на 11 марта температура воздуха опустилась до -1-2 градусов мороза, а высота снежного покрова местами достигает более 170 сантиметров.