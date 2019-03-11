В Карпатах в начале весны выпало почти 2 метра снега: фото и видео
Несмотря на начало весны в Украину пришло сильное похолодание, а Карпаты засыпало снегом. Так, по состоянию на 11 марта температура воздуха опустилась до -1-2 градусов мороза, а высота снежного покрова местами достигает более 170 сантиметров.
В отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщили, что больше всего засыпало гору Драгобрат.
Читайте также: По Украине пронесется разрушительный ветер: в каких областях ждать непогоду
На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха составляла -2,2 градуса мороза, а высота снежного покрова составляет 68-163 сантиметров. Однако, снег мокрый и не стабильный, поэтому возможны схождения лавин.
На станции Плай температура воздуха была несколько ниже – -2,5 градуса мороза, порывы ветра достигали 24-28 метров в секунду. Высота снежного покрова составляет 22-98 сантиметров, он старый, но слабо закрепленный.
На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -1,3 градуса, снег, мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 171 сантиметров, – говорится в сообщении.