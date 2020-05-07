В Карпатах выпало 15 сантиметров снега: фото и видео непогоды и заснеженной вершины

Снегопад, который неожиданно накрыл Украину в начале мая, отметился и в Карпатах. Там уже несколько дней подряд непогода.

Спасатели с Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали фото и видео непогоды, которая накрыла гору Поп Иван Черногорский.

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По состоянию на утро 7 мая температура воздуха составляла -3 градуса. Однако вокруг была метель с сильным ветром (14 – 15 м/с), из-за чего видимость ограничена до 20 метров. Также горы покрыты 15-сантиметровым слоем снега.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из высочайших вершин Украинских Карпат, высотой 2020,5 метра. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы есть руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

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В предыдущи день, 6 мая, на горе тоже была непогода – порывы ветра до 25 м/с, метель, и температура воздуха -5 градусов.

Смотрите видео непогоды в Карпатах

Поэтому спасатели призывают всех воздержаться от походов в горы в такую непогоду.