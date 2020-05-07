10:40
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Карпатах выпало 15 сантиметров снега: фото и видео непогоды и заснеженной вершины

      - Читати новину українською
      Снег в Карпатах
      Снег в Карпатах / Черногорский горный поисково-спасательный пост

      Снегопад, который неожиданно накрыл Украину в начале мая, отметился и в Карпатах. Там уже несколько дней подряд непогода.

      Спасатели с Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали фото и видео непогоды, которая накрыла гору Поп Иван Черногорский.

      К слову Прогноз погоды на 7 мая: в Украине будет холодно, ветрено и мокро

      По состоянию на утро 7 мая температура воздуха составляла -3 градуса. Однако вокруг была метель с сильным ветром (14 – 15 м/с), из-за чего видимость ограничена до 20 метров. Также горы покрыты 15-сантиметровым слоем снега.

      Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из высочайших вершин Украинских Карпат, высотой 2020,5 метра. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы есть руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

      Напомним, На Западе Украины выпал снег с дождем: фото и видео

      В предыдущи день, 6 мая, на горе тоже была непогода – порывы ветра до 25 м/с, метель, и температура воздуха -5 градусов.

      Смотрите видео непогоды в Карпатах

      Поэтому спасатели призывают всех воздержаться от походов в горы в такую непогоду.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Карпаты Непогода в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Трамп против Китая и Байдена: какой план у президента США
      6 мая , 23:30 Трамп против Китая и Байдена: какой план у президента США
      Іван Яковина
      Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      6 мая , 22:00 Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      Сергій Фурса
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 18:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо