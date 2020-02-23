В Карпатах выпало более 1 метра снега: сказочные фото и видео заснеженных гор

Украинские Карпаты снова сильно засыпало снегом. Местами высота снежного покрова достигает 1,33 метра, а температура воздуха опустилась до -5 градусов мороза. Кроме того, в горах бушует шквальный ветер с порывами до 40 метров в секунду.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра пишет, что больше всего снега выпало на горе Пожижевская. Там высота снежного покрова достигает 36 – 133 сантиметра, а температура воздуха опустилась до -4,8 градусов мороза.

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23 февраля у снеголавинной станции Пожижевская бушует непогода. Кроме снегопада и метелей, на вершине дует сильный ветер с порывами 36 – 40 метров за секунду.



Заснеженные Карпаты / фото из инстаграма

На станции Плай высота снежного покрова составляет 31 – 76 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -4,6 градусов мороза. Порывы ветра на вершине достигают 16 – 28 метров за секунду. Снег там свежий и хорошо закреплен.

Гору Драгобрат также сильно засыпало снегом – высота которого достигает 123 сантиметра. На вершине в течение воскресенья бушуют метели и держится минусовая температура – -4,3 градуса.

К слову, Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за непогоды в Карпатах. Синоптики прогнозируют там сильный снег, метели, шквалы ветра, гололед и снежные заносы на дорогах. Кроме того, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области возможен сход лавин (3 уровень).

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Тем временем туристы и путешественники украинских Карпат публикуют в сети сказочные фото заснеженных вершин.