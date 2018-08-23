В Карпаты на день: как, куда, зачем

Иногда так хочется вырваться из города в горы. Хотя бы на день. Если вам посчастливилось жить во Львове, такая возможность у вас есть всегда. Спонтанную однодневную поездку в Карпаты даже планировать особо не надо, и тем более для нее не надо загружаться тяжелым туристическим снаряжением, спальниками или ковриками.

К Вашему вниманию совсем несложное, но очень живописное путешествие на гору Парашка неподалеку от Львова, которую под силу покорить каждому.

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Как доехать?

Парашка является самой высокой вершиной одноименного горного хребта Сколевских Бескидов. Ее высота – 1268 метров. Гора расположена в 90 километрах от Львова и примерно в 8 километрах от районного центра области города Сколе.

Восхождение на Парашку советуем начинать именно со Сколе.

Из Львова туда можно добраться как пригородными электричками Львов – Лавочное или Львов – Мукачево, так и рейсовыми маршрутками, которые едут от главного железнодорожного вокзала Львова.

Вид с железнодорожного вокзала в Сколе / Наталья Сколоздра

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Що брать?

Никаких специальных тренингов или курсов на тему "Как покорить вершину" перед этим путешествием проходить не нужно (разве что по собственному желанию).

Особенно и готовиться не надо. Хотя за день до похода таки проверьте прогноз погоды в Сколе и на всякий случай возьмите дождевик, потому что даже в разгар лета погода в горах довольно изменчива. Чтобы защититься от ветра на вершине, можно бросить в рюкзак свитер или ветровку и запасную футболку (поверьте, даже после неспешного подъема та, что на вас, будет мокрая).

Надевайте прочную и удобную обувь – от босоножек или кед лучше отказаться, потому что иногда придется переходить даже небольшое болото.

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Если есть дома трекинговые палки, захватите и их. Если нет – поищите себе в начале маршрута хорошую палку, которая станет вашим верным помощником на подъемах.

Если есть, возьмите в поход трекинговые палки / Наталья Сколоздра

Позаботьтесь о воде и перекусе! В походе точно захочется пить, а источники хоть на маршруте и обозначены, однако вода в них есть не всегда. Рассчитайте взять примерно по 1,5-2 литра на взрослого человека.

Вы можете взять из дома еще небольшой перекус, ведь после изнурительного восхождения на вершину, точно захочется поесть, чтобы восстановить силы перед спуском.

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Сколько идти?

Маршрут из Сколе на Парашку и обратно протянулся на 16 километров – это примерно по 8 километров в одну сторону.

Неспешным темпом без особой физической подготовки подъем занимает до 4 часов.

Лучше всего начинать восхождение на Парашку не позднее 9-10 утра, чтобы еще засветло успеть спуститься.

Невероятные пейзажи открываются по пути на вершину Парашки / Наталья Сколоздра

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Як найти маршрут?

Итак, если вы приехали в Сколе электричкой, переходите пути и выходите на трассу Киев – Чоп, которая здесь идет параллельно железнодорожной станции.

Лучшим ориентиром на ней будет супермаркет и заправка, где можно докупить воду или что-то поесть, если вдруг ничего не взяли из дома.

Есть два варианта начала подъема: первый – немаркированныя тропа, которая начинается сразу за супермаркетом, хотя почему-то именно она показана на картах Google maps.

Второй, так называемый "официальный" маршрут начинается, если чуть дальше пройти по трассе в направлении Чопа. Примерно через 500 метров после супермаркета будет перекресток, перед ним поворачиваете направо и ищете маршрут, маркированный цифрой 13 на желтом фоне.

Маркированный маршрут на Парашку / Наталья Сколоздра

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Готовьтесь, что подъем будет разным – от крутых каменистых троп по лесу до пологих спусков, на которых можно будет немного отдышаться.

Когда вы выйдете на хребет после затяжной дороги через лес, откроются невероятные виды на горы, от которых захватывает дух.

Летом по дороге можно еще подкрепиться ягодами черники и брусники, которые растут просто вдоль маршрута.

По дороге можно подкрепиться ягодами, которые растут вдоль троп / Наталья Сколоздра

Путь на вершину Парашки (узнаете ее по кресту) проходит через несколько небольших вершин, в частности гору Зеленая и Обросший Верх.

Когда видите, как на горе виднеется крест, значит к цели вам осталось совсем немного. Соберитесь с силами и покоряйте эту вершину!

На вершине Парашки установлен крест, который заметен издалека / Наталья Сколоздра

Говорят, что в солнечный день с вершины Парашки можно даже увидеть Львов.

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Когда после покорения Парашки вы уже перекусили, восстановили силы и вволю насладились головокружительными пейзажами, значит – пора спускаться.

Последняя электричка из Сколе во Львов отправляется в 19:40.

Рассчитайте время, потому что спуск может занять также примерно 4 часа, поскольку те участки на пути, которые во время подъема были пологими склонами и местами для отдыха, теперь наоборот придется подниматься.

Спуск с Парашки занимает примерно 4 часа

Удачных вам путешествий!