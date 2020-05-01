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      В Катаре из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета: фото, видео

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      В Катаре из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета: фото, видео

      В столице Катара Дохе из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел 30 апреля.

      Два пассажирских самолета Qatar Airways столкнулись в аэропорту Дохи во время шторма 30 апреля. Видео столкновения опубликовали в твиттере портала Aeronews.

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      На опубликованном видео можно увидеть, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8. От сильных порывов ветра самолет начал движение в сторону расположенного на соседней стоянке Airbus A350-900 и носом столкнулся с его фюзеляжем.

      В Qatar Airways сообщили, что в аэропорту 30 апреля скорость ветра достигала 130 километров в час.

      Самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с руководством обслуживания авиалайнеров на время, пока работа аэропорта была временно приостановлена ​​из-за сильного ветра,
      – заявили в Qatar Airways.

      В авиакомпании подчеркнули, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные суда получили незначительные повреждения.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Стихийный бедствия авиация Катар
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