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В католическом университете создали нейросеть, которая дорисовывает голым женщинам одежду

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ИИ научили дорисовывать голым женщинам купальник
ИИ научили дорисовывать голым женщинам купальник / Фото из открытых источников

Разработчики из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул создали искусственный интеллект, который "дорисовывает" купальники голым женщинам на фото.

Об этом сообщает Theregister.

Так разработчики планируют бороться с порнографией в интернете. Чтобы научить искусственный интеллект, разработчики собрали базу данных в свыше 2 тысяч изображений обнаженных девушек. Так нейросеть училась выделять части тела, которые необходимо прикрыть.

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"Мы разработали новый тип фильтрации непристойного контента. Наш алгоритм подвергает цензуре не все изображение целиком, а только те части тела, которые могут ввести человека в искушение", – рассказал профессор католического университета Родриго Баррош.

Штучний інтелект домальовує голим жінкам одяг

Искусственный интеллект дорисовывает голым женщинам одежду

Правда пока искусственный интеллект работает несовершенно: иногда купальник "сползает" или ничего не прикрывает. По словам исследователей, часто работе алгоритма мешает сложный фон.

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Теги: Порно Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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