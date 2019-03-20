В Казахстане массово скупают валюту после заявления Назарбаева об отставке

В обменниках Казахстана вспыхнул ажиотаж вокруг иностранной валюты. Люди массово скупают ее после заявления президента страны Нурсултана Назарбаева об отставке. Из-за этого в Казахстане растет курс доллара.

Сначала жители Казахстана восприняли как фейк заявление Назарбаева об отставке. Но впоследствии все сайты были переполнены этой новостью, рассказала журналистка из Казахстана Ольга Лихограй, сообщает "Громадське".

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Непредсказуемым было и назначение исполняющего обязанности президента, которым стал Кассим-Жомарт Токаев.

Некоторые из пунктов обмена валют прекратили ее продажу, поскольку валюта буквально закончилась, сообщают казахстанские СМИ.

За 2,5 часа после заявления Назарбаева об отставке, в 21:30 по местному времени, в некоторых обменниках доллар продавали по курсу 378,5 тенге за 1 доллар (27,3 гривен). А уже через полчаса, в 22:00, доллар подорожал до 385 тенге (27,77 гривен).

После торгов Казахстанской фондовой биржи средний курс составил 376,4 тенге за 1 доллар.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке с поста главы государства после 30 лет правления. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан".

На должности Назарбаева заменит Касым-Жомарт Токаев – действующий спикер сената парламента страны. Церемония его инаугурации состоится 20 марта в полдень.

Что известно про Нурсултана Назарбаева? Он был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. Когда в 1991 году республика обрела суверенитет, Назарбаев несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на эту должность неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов. Это был его на пятый президентский срок.



Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был завершиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

Смотрите видео о Нурсултане Назарбаеве, который ушел с поста президента Казахстана: