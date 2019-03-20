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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      В Казахстане массово скупают валюту после заявления Назарбаева об отставке

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      В Казахстане вырос курс доллара после заявления Назарбаева об отставке
      В Казахстане вырос курс доллара после заявления Назарбаева об отставке / Иллюстративное фото

      В обменниках Казахстана вспыхнул ажиотаж вокруг иностранной валюты. Люди массово скупают ее после заявления президента страны Нурсултана Назарбаева об отставке. Из-за этого в Казахстане растет курс доллара.

      Сначала жители Казахстана восприняли как фейк заявление Назарбаева об отставке. Но впоследствии все сайты были переполнены этой новостью, рассказала журналистка из Казахстана Ольга Лихограй, сообщает "Громадське".

      Читайте также: Новым президентом Казахстана станет Касым-Жомарт Токаев: что известно о политике

      Непредсказуемым было и назначение исполняющего обязанности президента, которым стал Кассим-Жомарт Токаев.

      Некоторые из пунктов обмена валют прекратили ее продажу, поскольку валюта буквально закончилась, сообщают казахстанские СМИ.

      За 2,5 часа после заявления Назарбаева об отставке, в 21:30 по местному времени, в некоторых обменниках доллар продавали по курсу 378,5 тенге за 1 доллар (27,3 гривен). А уже через полчаса, в 22:00, доллар подорожал до 385 тенге (27,77 гривен).

      После торгов Казахстанской фондовой биржи средний курс составил 376,4 тенге за 1 доллар.

      19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке с поста главы государства после 30 лет правления. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан".

      На должности Назарбаева заменит Касым-Жомарт Токаев – действующий спикер сената парламента страны. Церемония его инаугурации состоится 20 марта в полдень.

      Что известно про Нурсултана Назарбаева? Он был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. Когда в 1991 году республика обрела суверенитет, Назарбаев несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на эту должность неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов. Это был его на пятый президентский срок.

      Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был завершиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      Смотрите видео о Нурсултане Назарбаеве, который ушел с поста президента Казахстана:

       

      ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОТСТАВКЕ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА:​
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      Теги: Новости политики Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Курсы валют Доллар
      Источник: 24 Канал
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