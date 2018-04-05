В Казахстане могут заблокировать Telegram: чиновники назвали причину

Власти Казахстана заявили, что в стране могут заблокировать популярный мессенджер Telegram из-за того, что им пользуются для общения сторонники движения оппозиционера Мухтара Аблязова "Демократический выбор Казахстана". В Казахстане объединение признали экстремистским и запретили.

Об этом сообщает "Настоящее время".

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О том, что Telegram в Казахстане скоро могут запретить, сообщил в своем официальном блоге сам министр информации Даурен Абаев. Чиновник утверждает, что только с 17 марта по 1 апреля ему поступило 34 обращения от различных казахстанцев, которые жаловались на то, что были без их согласия добавлены в группу "ДВК" в Telegram. Группа оказалась экстремистской, и поэтому, утверждает министр, граждане обратились к властям и попросили принять меры. А именно – требовать от Telegram блокировать группы, в которых общаются экстремисты, а если он этого не сделает – запретить мессенджер.

Казахстанский суд признал "Демократический выбор Казахстана" экстремистским движением 13 марта 2018 года. Сам оппозиционер утверждал, что ничего экстремистского в его партии нет, и что она будет добиваться смены режима в Казахстане мирным путем.

И до, и после запрета движения Аблязов говорил о том, что власти Казахстана готовятся ограничить доступ к социальным сетям и видеохостингам, через которые "ДВК" распространяет информацию и общается с поклонниками. Пользователи Интернета в Казахстане раньше замечали, что сеть в стране регулярно "падает" именно в тот момент, когда Аблязов ведет трансляцию.

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Правозащитник Галим Агелеуов считает странным, что люди, которые якобы пожаловались министру на "УИК", просто не вышли из ненужного им чата, а пошли с обращениями к власти. Он вспоминает, что подобный прецедент в истории независимого Казахстана уже был.

Это напоминает то, что случилось с Рахатом Алиевым (бывшим зятем президента Назарбаева), когда из-за его одного блога был закрыт целый Livejournal. Это было, конечно, несравнимо, и это откровенная цензура, нельзя этого делать,

– отметил президент фонда Liberty Агелеуов.

Вечером 3 апреля Генеральная прокуратура распространила сообщение о том, что казахстанских пользователей Telegram не накажут за подписку на ресурсы "УИК" или самого Мухтара Аблязова (этих мероприятий опасались после того, как движение было признано экстремистским). Казахстанцам даже разрешили оставлять в этих группах нейтральные или критикующие деятельность движения комментарии. Но если кто-то будет выражать поддержку движения или начнет агитировать за "УИК", тому генпрокуратура Казахстана пригрозила судебной экспертизой: будут искать признаки разжигания вражды и экстремизма.