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      В Казахстане пранкер делал вид, что болеет коронавирусом и пугал людей: его арестовали

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      Полиция Казахстана на 10 суток арестовала пранкера, изображавшего больного коронавирусом. Он беспрестанно кашлял и пугал пассажиров метрополитена города Алма-Аты. Видео реакции людей пранкер публиковал в инстаграме.

      Правоохранители увидели видео правонарушения в инстаграме 23-летнего мужчины. На нем он имитировал непрерывный кашель в метро, ​​пишет Kazakhstan Today.

      Важно Все о коронавирусе: 12 полезных статей

      Полицейские задержали пранкера и обвинили его в мелком хулиганстве.

      Решением специализированного межрайонного административного суда города Алма-Аты он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток,
      – отметила пресс-секретарь полиции Салтанат Азирбек.

      Перед началом судебного процесса задержанный публично извинился перед гражданами.

      Заметим, что в Казахстане подтвердили 6 случаев заболевания китайский коронавирусом.

      Симптомы коронавируса

      • высокая температура, которая стабильно держится;
      • ухудшение общего состояния;
      • потеря аппетита;
      • частое дыхание, возникает одышка;
      • слабость, вялость, снижение активности;
      • кашель различной интенсивности.

      К теме МВД предлагает наказывать людей, которые заражают других коронавирусом, – Шабунин

      Коронавирус в мире: главное

      • По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 71 тысячи человек.
      • 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение.
      • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 1 266 смертельных случаев от коронавируса.
      • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: данные МИД
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Полиция Новости Казахстана Арест
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