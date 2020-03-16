В Казахстане пранкер делал вид, что болеет коронавирусом и пугал людей: его арестовали
Полиция Казахстана на 10 суток арестовала пранкера, изображавшего больного коронавирусом. Он беспрестанно кашлял и пугал пассажиров метрополитена города Алма-Аты. Видео реакции людей пранкер публиковал в инстаграме.
Правоохранители увидели видео правонарушения в инстаграме 23-летнего мужчины. На нем он имитировал непрерывный кашель в метро, пишет Kazakhstan Today.
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Полицейские задержали пранкера и обвинили его в мелком хулиганстве.
Решением специализированного межрайонного административного суда города Алма-Аты он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток,
– отметила пресс-секретарь полиции Салтанат Азирбек.
Перед началом судебного процесса задержанный публично извинился перед гражданами.
Заметим, что в Казахстане подтвердили 6 случаев заболевания китайский коронавирусом.
Симптомы коронавируса
- высокая температура, которая стабильно держится;
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита;
- частое дыхание, возникает одышка;
- слабость, вялость, снижение активности;
- кашель различной интенсивности.
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Коронавирус в мире: главное
- По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 71 тысячи человек.
- 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 1 266 смертельных случаев от коронавируса.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
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