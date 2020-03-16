В Казахстане пранкер делал вид, что болеет коронавирусом и пугал людей: его арестовали

Полиция Казахстана на 10 суток арестовала пранкера, изображавшего больного коронавирусом. Он беспрестанно кашлял и пугал пассажиров метрополитена города Алма-Аты. Видео реакции людей пранкер публиковал в инстаграме.

Правоохранители увидели видео правонарушения в инстаграме 23-летнего мужчины. На нем он имитировал непрерывный кашель в метро, ​​пишет Kazakhstan Today.

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Полицейские задержали пранкера и обвинили его в мелком хулиганстве.

Решением специализированного межрайонного административного суда города Алма-Аты он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток,

– отметила пресс-секретарь полиции Салтанат Азирбек.

Перед началом судебного процесса задержанный публично извинился перед гражданами.

Заметим, что в Казахстане подтвердили 6 случаев заболевания китайский коронавирусом.

Симптомы коронавируса

высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

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Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 71 тысячи человек.

13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение.

После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 1 266 смертельных случаев от коронавируса.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



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