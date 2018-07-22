В Казахстане ученые обнаружили драгоценности, датированные 8 веком до нашей эры

Ученые в Казахстане наткнулись на невероятную находку: в кургане ученые нашли немало золотых украшений. По предварительным данным, драгоценности датированы 8 – 7 веком до нашей эры.

Как сообщает пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области, исследователи обнаружили более 3 тысяч древних ювелирных изделий. Ученые утверждают, что много украшений являются уникальными, ведь таких не было ни в одном другом кургане. В частности, речь идет о женских серьгах-колокольчиках, пластинах и женском ожерелье с драгоценными камнями. Также среди уникальных находок золотое снаряжение для лошадей.

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Большое количество ценных находок в данном кургане позволяют говорить нам о том, что здесь могут быть похоронены мужчина и женщина, которые принадлежали к элите сакского общества,

– отметил археолог Зейнолла Самашев.

Известно, что на необычную находку наткнулись во время экспедиции на месте захоронения "Элеком-2". Ученые провели длительное время в Восточно-Казахстанской области, где и расположен курган.



Сейчас ученые уже начали исследовать старинные украшения. По их словам, изделия датированы 8 – 7 веком до нашей эры. Поражает не только их возраст, но и технология изготовления: круговой бисер, которым украшали наряды того времени, свидетельствует, что люди владели мастерством микропайки.



"Это совершенно другой взгляд на историю нашего народа. Все, что мы сегодня находим, говорит о том, что у людей того времени были развиты технологии, металлургическая специализация, а значит, были открыты разрезы, шахты, добыча руды, обогащение, плавка и получения конечного продукта. Была глубокая индустриальная культура. Это полностью меняет образ кочевого народа", – сказал аким области Даниал Ахметов.