В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса: какие ограничения оно предполагает

В Казахстане ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 16 марта по 15 апреля. Во время этого периода в стране, в частности, будет действовать карантин.

Приказ о введении в Казахстане чрезвычайного положения подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом говорится в соответствующем постановлении, обнародованном на официальном сайте лидера Казахстана.

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Какие ограничения будут действовать в стране во время чрезвычайного положения:

усиленная охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов;

временно не будут работать торговые центры, кинотеатры, выставки, запрещены массовые мероприятия;

ограничения на въезд и выезд из страны.

Внимание! Пересекать государственную границу можно будет только казахским и иностранным дипломатам, а также членам делегаций международных организаций.

Какова ситуация с коронавирусом в Казахстане? В стране зафиксировано 6 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19. Все они остаются активными. Ранее власть Казахстана запретила въезд в страну гражданам Италии, Франции, Испании, Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Кроме того, местные авиакомпании ввели ограничения воздушного сообщения с Азербайджаном.



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