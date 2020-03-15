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      В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса: какие ограничения оно предполагает

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      В Казахстане ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 16 марта по 15 апреля. Во время этого периода в стране, в частности, будет действовать карантин.

      Приказ о введении в Казахстане чрезвычайного положения подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом говорится в соответствующем постановлении, обнародованном на официальном сайте лидера Казахстана.

      Между тем Лекарство против коронавируса: ученые заявили, что нашли антитело

      Какие ограничения будут действовать в стране во время чрезвычайного положения:

      • усиленная охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов;
      • временно не будут работать торговые центры, кинотеатры, выставки, запрещены массовые мероприятия;
      • ограничения на въезд и выезд из страны.

      Внимание! Пересекать государственную границу можно будет только казахским и иностранным дипломатам, а также членам делегаций международных организаций.

      Какова ситуация с коронавирусом в Казахстане? В стране зафиксировано 6 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19. Все они остаются активными. Ранее власть Казахстана запретила въезд в страну гражданам Италии, Франции, Испании, Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Кроме того, местные авиакомпании ввели ограничения воздушного сообщения с Азербайджаном.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Чрезвычайное положение Новости Здоровье Новости Казахстана Новости политики
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