В Казахстане жестоко убит экс-звезда КВН Данияр Алимбаев: подробности

32-летний экс-участник КВН Данияр Алимбаев убит в казахстанском городе Актау. В ночь на 21 июля в одном из баров в Актау произошла драка. Данияра Алимбаева смертельно ранили ножом в ногу.

После драки его быстро доставили в больницу. Однако спасти жизнь артиста не удалось: Данияр погиб от потери крови. Об этом пишет Lada.kz.

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"Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию", – сообщили в приемной Мангистауской областной больницы.

Друг Алимбаева отметил, что артист стоял в стороне во время драки в заведении и не принимал в этом участия.

Ночью возле бара произошла драка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови,

– подчеркнул приятель.

Отметим, что у погибшего остались жена и четверо детей. Он был бывшим участником сборной команды Актобе (Казахстан) в КВН.



Данияр Алимбаев с женой

"Данияр Алимбаев был одним из самых талантливых КВН-щиков Казахстана. Я мало встречал таких людей: он обладал стилем, пел, прекрасный импровизатор с отличным чувством юмора. С 2005 по 2009 был капитаном команды "Сердцееды" университета Жубанова. Брал кубки в Актюбинской области, в Оренбурге. Мы дружили. Данияр всем готов был помочь, только стоило позвать. В последнее время он работал в Актау", – рассказал писатель Мади Раим.

22 июля полиция задержала трех подозреваемых в убийстве Алимбаева. Все они жители Актау.