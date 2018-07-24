В Кении для строительства дороги разрушили дома десятков тысяч людей: фото руин

В Кении, а именно в трущобах Найроби, разрушили дома около 30 тысяч людей, чтобы освободить место для строительства дороги.

Об этом сообщает BBC.

Снос домов их жители оспаривали в суде, однако проиграли свои иски. Так, судья принял решение о строительстве двойной дорожной полосы, которая, по мнению властей, облегчит движение на западе города.

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Кроме того, представители власти заявили, что люди проживали в этой местности незаконно.

Добавим, что письмо с предупреждением о сносе домов их жители получили за 2 недели до начала демонтажа.

Kenya slum demolished to make way for road: Residents got two weeks notice before the… https://t.co/G9GjfCkmsr — Nigeria Movies Direc (@Nigerianstars) 24 июля 2018 г.