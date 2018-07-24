В Кении для строительства дороги разрушили дома десятков тысяч людей: фото руин
В Кении, а именно в трущобах Найроби, разрушили дома около 30 тысяч людей, чтобы освободить место для строительства дороги.
Об этом сообщает BBC.
Снос домов их жители оспаривали в суде, однако проиграли свои иски. Так, судья принял решение о строительстве двойной дорожной полосы, которая, по мнению властей, облегчит движение на западе города.
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Кроме того, представители власти заявили, что люди проживали в этой местности незаконно.
Добавим, что письмо с предупреждением о сносе домов их жители получили за 2 недели до начала демонтажа.
Источник: 24 Канал
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