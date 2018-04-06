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В Кении появилась гигантская трещина, которая может расколоть пополам Африку: потрясающее видео

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Гигантская трещина в земле образовалась в Кении
Гигантская трещина в земле образовалась в Кении / Twitter

Неподалеку от столицы Кении Найроби образовалась гигантская трещина. Ученые предполагают, что она буквально может расколоть Африку на два отдельных континента.

Трещина в земле глубиной более 10 метров расползлась на несколько километров.

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С высоты птичьего полета она выглядит довольно жутко.

На видео видно, что местные пытаются засыпать в отдельных местах.

Одни специалисты утверждают, что такая аномалия образовалась в результате движения тектонических плит, однако другие уверяют, что никаких подземных толчков в этом районе зафиксировано не было, а виной огромной расщелины являются ливни.

В то же время ученые не исключают, что в будущем эта трещина может стать причиной буквального раскола Африки на два отдельных континента.

Смотрите видео, как выглядит гигантская трещина в Кении:

Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Африка Кения
Источник: 24 Канал
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