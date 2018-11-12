В Керчи искали бомбу в школе рядом с политехническим колледжем, где произошел теракт

Днем 12 ноября в оккупированной Керчи в школе №17, которая размещается на одной улице и в нескольких метрах от злосчастного политехнического колледжа, "правоохранители" искали взрывчатку.

Об этом пишет местное издание "Керчь. ФМ".

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Также эту информацию подтвердили журналистам и в полиции.

"Поступил вызов, полиция выехала немедленно. К счастью , это был ложный вызов и взрывного устройства на территории учебного заведения не выявлено", – отметили крымские "правоохранители".

Заметим, что керченская школа №17 находится по адресу улица Войкова, 24, а керченский политехнический колледж – улица Войкова, 1.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.