20:39
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В Керчи искали бомбу в школе рядом с политехническим колледжем, где произошел теракт

      32 Читати новину українською
      В Керчи "заминировали" школу №17, что находится в нескольких метрах от злосчастного политехнического колледжа
      В Керчи "заминировали" школу №17, что находится в нескольких метрах от злосчастного политехнического колледжа / Соцсети

      Днем 12 ноября в оккупированной Керчи в школе №17, которая размещается на одной улице и в нескольких метрах от злосчастного политехнического колледжа, "правоохранители" искали взрывчатку.

      Об этом пишет местное издание "Керчь. ФМ".

      Читайте также: В Киеве массово эвакуировали людей из трех центральных вокзалов: что случилось

      Также эту информацию подтвердили журналистам и в полиции.

      "Поступил вызов, полиция выехала немедленно. К счастью , это был ложный вызов и взрывного устройства на территории учебного заведения не выявлено", – отметили крымские "правоохранители".

      Заметим, что керченская школа №17 находится по адресу улица Войкова, 24, а керченский политехнический колледж – улица Войкова, 1.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Крыма Аннексия Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      сегодня , 19:05 Как поехать на заработки и не попасть в рабство: что необходимо знать
      Яніна Ткачук
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сегодня , 19:00 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап
      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      сегодня , 19:00 "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      Олексій Чибісов
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      сегодня , 18:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сегодня , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В зону АТО из Полтавы отправился новосозданный батальон "Полтавщина"
       29 сентября 2014 , 22:14
      Последний день зимы: 10 лучших песен, которые еще надо услышать в феврале
      28 февраля , 13:01
      "Непростительный промах сезона от игрока матча": Ярмоленко в оценках СМИ и легенды МЮ после матча Вест Хэм – Челси
       23 сентября , 21:19
      У Киева задержали еще одну банду угонщиков: Фото
       6 ноября , 08:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук