В Керчи возобновили обучение в пресловутом колледже, на территории – люди в масках: фото и видео

В политехническом колледже в оккупированной Керчи, где недавно произошло массовое убийство со стрельбой и взрывами, возобновили обучение. Местные жители рассказывают, что попасть в здание трудно – правоохранители оцепили территорию и проводят осмотры.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу оккупационного Минобразования Крыма, пишут "Крым.Реалии".

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Так, российские издания пишут, что в колледже пройдут классные часы, на которых студентам расскажут о будущем порядке обучения. Занятия начались в 8:30.



У колледжа собирается толпа/ Источник: kerch.fm



На входе в здание проводят осмотры/ Источник: kerch.fm

Территорию патрулируют люди в масках/ Источник: kerch.fm

Зато издания в оккупированном городе рассказывают, что перед входом в здание осуществляют осмотр учащихся и родителей, а по периметру стоят люди в масках.

Также в колледж уже прибыли представители оккупационной власти – так называемые крымские "министры", назначенные Кремлем. Кроме того, в здание зашли сотрудники российского МЧС.

Сообщается, что обучение будет проходить в другом корпусе колледжа. А в здании, где произошла трагедия, проведут капитальный ремонт.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи