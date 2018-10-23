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      В Керчи возобновили обучение в пресловутом колледже, на территории – люди в масках: фото и видео

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      В Керчи возобновили обучение в колледже, где произошло массовое убийство
      В Керчи возобновили обучение в колледже, где произошло массовое убийство / Фото из открытых источников

      В политехническом колледже в оккупированной Керчи, где недавно произошло массовое убийство со стрельбой и взрывами, возобновили обучение. Местные жители рассказывают, что попасть в здание трудно – правоохранители оцепили территорию и проводят осмотры.

      Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу оккупационного Минобразования Крыма, пишут "Крым.Реалии".

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      Так, российские издания пишут, что в колледже пройдут классные часы, на которых студентам расскажут о будущем порядке обучения. Занятия начались в 8:30.

      В окупованій Керчі відносили навчання
      У колледжа собирается толпа/ Источник: kerch.fm

      У Керчі в коледжі відновили навчання
      На входе в здание проводят осмотры/ Источник: kerch.fm

      У Коледжі в Керчі відновили навчання

      Территорию патрулируют люди в масках/ Источник: kerch.fm

      Зато издания в оккупированном городе рассказывают, что перед входом в здание осуществляют осмотр учащихся и родителей, а по периметру стоят люди в масках.

      Также в колледж уже прибыли представители оккупационной власти – так называемые крымские "министры", назначенные Кремлем. Кроме того, в здание зашли сотрудники российского МЧС.

      Сообщается, что обучение будет проходить в другом корпусе колледжа. А в здании, где произошла трагедия, проведут капитальный ремонт.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

       

      как росляков готовился к нападению на политехнический коллдж в керчи:

       

      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Аннексия Крыма Расследования Керчь Взрыв
      Источник: 24 Канал
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