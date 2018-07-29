В КГГА предупреждают о мощных порывах ветра в Киеве
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о мощных порывах ветра, которые должны подняться в столице до конца суток 29 июля.
Об этом информирует пресс-служба КГГА.
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В ближайший час с удержанием до конца суток 29 июля в столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.,
– говорится в сообщении.
Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:
- Все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
- Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
- В случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии.
- Избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Источник: 24 канал
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