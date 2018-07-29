В КГГА предупреждают о мощных порывах ветра в Киеве

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о мощных порывах ветра, которые должны подняться в столице до конца суток 29 июля.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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В ближайший час с удержанием до конца суток 29 июля в столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.,

– говорится в сообщении.

Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра: