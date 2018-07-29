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В КГГА предупреждают о мощных порывах ветра в Киеве

39 Читати новину українською
В Киеве прогнозируют мощные ветры
В Киеве прогнозируют мощные ветры / pogliad.ua

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о мощных порывах ветра, которые должны подняться в столице до конца суток 29 июля.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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В ближайший час с удержанием до конца суток 29 июля в столице ожидаются порывы ветра 15 – 18 метров за секунду.,
– говорится в сообщении.

Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:

  1. Все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
  2. Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
  3. В случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии.
  4. Избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Теги: Новости Киева Погода Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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