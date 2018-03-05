В Киев едет Могерини говорить о реформах и ситуации на Донбассе

Верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини с рабочим визитом посетит Киев 11-12 марта.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в Европейской комиссии.

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Во время визита руководительница европейской дипломатии намерена встретиться с Петром Порошенко, Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Глава европейской дипломатии хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине,

– говорится в сообщении.

Среди главных тем обсуждений в ходе визита Могерини – и ситуация на Донбассе. В Киеве у Могирини запланирована отдельная встреча с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Украине и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

Программой визита предусмотрено также выступление главного дипломата ЕС перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Последний раз Могерини посещала Киев в ноября 2015 года в рамках поездки по странам "Восточного партнерства".