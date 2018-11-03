В Киев едут эксперты МВФ для консультаций по госбюджету-2019

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил о предстоящем визите в Киев экспертов фонда для консультаций относительно госбюджета-2019. Его принятие которого является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand by.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 в контексте недавней договоренности на уровне миссии фонда", – говорится в релизе представителя МВФ.

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA). Новое соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики властей в 2019 году".