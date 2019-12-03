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      В Киев на встречу с Зеленским и Гончаруком едет премьер Швеции

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      Стефан Льовен 4 декабря посетит Украину / radioszczecin.pl

      Премьер-министр Швеции Стефан Львовен в среду, 4 декабря, с официальным визитом приедет в Украину. В Киеве он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.

      Так же Льовен встретится с представителями гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, сообщает посольство Швеции в Украине.

      К слову: Зеленский рассказал, о чем договорился в Эстонии

      Там уже даже назвали ключевые темы обсуждения с украинскими властями:

      • Российская агрессия против Украины и аннексия Россией Крыма;
      • повестка дня реформ в Украине;
      • сотрудничество Швеции с Украиной в сфере реформ;
      • вопрос двусторонней торговли;
      • отношения между ЕС и Украиной.

      В посольстве напоминают, что Швеция ежегодно выделяет около 25 миллионов долларов на поддержку процесса реформ в Украине.

      Шведская поддержка ориентирована на укрепление демократии и эффективное государственное управление, права человека, гендерное равенство, окружающую среду и энергоэффективность, а также имплементацию соглашения об ассоциации Украина  ЕС.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Евроинтеграция Новости Киева Швеция Алексей Гончарук
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