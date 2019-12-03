В Киев на встречу с Зеленским и Гончаруком едет премьер Швеции

Премьер-министр Швеции Стефан Львовен в среду, 4 декабря, с официальным визитом приедет в Украину. В Киеве он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.

Так же Льовен встретится с представителями гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, сообщает посольство Швеции в Украине.

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Там уже даже назвали ключевые темы обсуждения с украинскими властями :

Российская агрессия против Украины и аннексия Россией Крыма;

повестка дня реформ в Украине;

сотрудничество Швеции с Украиной в сфере реформ;

вопрос двусторонней торговли;

отношения между ЕС и Украиной.

В посольстве напоминают, что Швеция ежегодно выделяет около 25 миллионов долларов на поддержку процесса реформ в Украине.