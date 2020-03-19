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      В Киев поступило 62 000 масок

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      Столица Украины будет обеспечена медицинскими масками во время карантина. По словам городского председателя Виталия Кличко, в Киев уже поступило 62 тысячи масок, еще на 100 тысяч ожидают вскоре.

      Медицинские маски КГГА заказала как на украинских предприятиях, так и за рубежом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. Следующая партия – 100 тысяч поступит уже на следующей неделе.

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      Прежде всего масками обеспечат медиков, работников коммунальных предприятий и полицейских.

      Бешеный спрос на маски сейчас не только в Киеве, но и в других городах, да и по всему миру. Это касается не только масок, но и других медицинских средств,
      – отметил Кличко.

      Смотрите видео брифинга Виталия Кличко:

      Важно! Сейчас в Киеве зафиксировано два случая заболевания коронавирусом. Еще два – в Киевской области. На Киевщине объявлена чрезвычайная ситуация.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Виталий Кличко
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