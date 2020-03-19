В Киев поступило 62 000 масок

Столица Украины будет обеспечена медицинскими масками во время карантина. По словам городского председателя Виталия Кличко, в Киев уже поступило 62 тысячи масок, еще на 100 тысяч ожидают вскоре.

Медицинские маски КГГА заказала как на украинских предприятиях, так и за рубежом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. Следующая партия – 100 тысяч поступит уже на следующей неделе.

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Прежде всего масками обеспечат медиков, работников коммунальных предприятий и полицейских.

Бешеный спрос на маски сейчас не только в Киеве, но и в других городах, да и по всему миру. Это касается не только масок, но и других медицинских средств,

– отметил Кличко.

Смотрите видео брифинга Виталия Кличко:

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Как правильно пользоваться маской / Инфографика 24 канала