В Киев поступило 62 000 масок
Столица Украины будет обеспечена медицинскими масками во время карантина. По словам городского председателя Виталия Кличко, в Киев уже поступило 62 тысячи масок, еще на 100 тысяч ожидают вскоре.
Медицинские маски КГГА заказала как на украинских предприятиях, так и за рубежом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. Следующая партия – 100 тысяч поступит уже на следующей неделе.
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Прежде всего масками обеспечат медиков, работников коммунальных предприятий и полицейских.
Бешеный спрос на маски сейчас не только в Киеве, но и в других городах, да и по всему миру. Это касается не только масок, но и других медицинских средств,
– отметил Кличко.
Смотрите видео брифинга Виталия Кличко:
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