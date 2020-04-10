12:39
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киев прибудет несколько авиарейсов из-за границы: людей поместят на обязательную обсервацию

      - Читати новину українською
      Кличко розповів про обсервацію киян / 24 канал

      В Украину 10 апреля прибудут очередные рейсы из-за рубежа с эвакуированными гражданами из-за коронавируса. Среди них будет 150 киевлян, которых поместят на обязательную обсервацию.

      Мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу наголосив, що Київ облаштував бази для обсервації.

      Тим часом Антирекорд в Україні: за добу піймали 25 порушників карантину на кордоні

      Зараз їх шість, на одну з них сьогодні поселять киян,
      – додав Кличко.

      За словами Кличка, на вихідних поліція посилить контроль вулиць. Мер вкотре наголосив на важливості дотримання правил карантину. 

      Зауважимо, що Україна вже закрила кордони для іноземців, але продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети. Дипломатам вдалося повернути вже понад 145 тисяч людей. Як відбувається евакуація – читайте тут.

      Станом на 10 квітня у рамках системи "Захист" понад 15 тисяч українців звернулися за допомогою через проблеми за кордоном. При цьому 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну. Більше – тут.

      Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

      карантин порушення закон штраф
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Виталий Кличко Новости Киева Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела
      Юрій Бутусов
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна