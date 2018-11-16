В Киев прибыл представитель Вселенского патриархата, который возглавит Собор объединения церквей

В Киев прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведение Объединительного собора относительно создания единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники.

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"Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения Собора, который, ожидается, он возглавит", – сообщил собеседник издания.

Также, по словам источника, обсуждается возможная дата проведения Объединительного собора, которой, предварительно определили 22 ноября.

Напомним, ранее глава УПЦ КП Филарет отмечал, что Объединительный собор может пройти в Софиевском соборе в Киеве.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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