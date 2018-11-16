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      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В Киев прибыл представитель Вселенского патриархата, который возглавит Собор объединения церквей

      126 Читати новину українською
      София Киевская
      София Киевская / myukraine.org.ua/

      В Киев прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведение Объединительного собора относительно создания единой поместной Украинской православной церкви.

      Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники.

      Читайте также: Дата Объединительного собора относительно автокефалии: в УПЦ КП сделали важное заявление

      "Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения Собора, который, ожидается, он возглавит", – сообщил собеседник издания.

      Также, по словам источника, обсуждается возможная дата проведения Объединительного собора, которой, предварительно определили 22 ноября.

      Напомним, ранее глава УПЦ КП Филарет отмечал, что Объединительный собор может пройти в Софиевском соборе в Киеве.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

       

      процесс создания единой поместной церкви в украине: хроника последних событий
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева УПЦ КП УПЦ МП Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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