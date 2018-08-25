В Киев прибыла баржа с первой партией херсонских арбузов: "вкусные" фото
В субботу, 25 августа, один из крупнейших зернотрейдеров Украины "Нибулон" доставил в Киев первую партию херсонских арбузов.
Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook.
"25 августа к причалу филиала "Переяславская" причалило несамоходное судно NBL-91 вместе с буксиром "Анатолий Ганькевич", загруженное первой партией арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что путь через всю Украину судно прошло чуть больше чем за трое суток.
Источник: 24 канал
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