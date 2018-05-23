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В Киев прибыли первые финалистки Лиги чемпионов: фото и видео

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Женская команда
Женская команда "Вольфсбурга"

Первая команда, которая сыграет финал женской Лиги чемпионов – немецкий "Вольфсбург" – уже прибыла в Киев.

Напомним, 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в 19:00 состоится финал женской Лиги чемпионов. В матче за звание лучшей команды Европы сойдутся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион".

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Игроки "Вольфсбурга" прибыли еще накануне – 22 мая.

Стоит добавить, что это впервые в истории Киев будет принимать финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

К слову, во время матча среди болельщиков женского финала будет разыграно двадцать билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужских команд 26 мая.

Стоит добавить, что накануне девушки из "Вольсбурга" выиграли Чемпионат Германии четвертый год подряд.

Чемпионками своей страны являются и футболистки "Лиона".

 

Теги: Лига чемпионов Новости спорта
Источник: 24 Канал
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