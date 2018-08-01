Арнольд Шварценеггер приедет в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил посетить столицу одного из самых известных актеров в истории и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Как рассказал киевский городской голова, произойдет это в течение следующих двух месяцев.

Об этом Кличко рассказал в эфире телеканала "1+1".

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"Я 30 июля разговаривал по Ѕкуре со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев приедет в Киев. Я его пригласил", – отметил чиновник.

Как отметил мэр Киева, Шварценеггер – действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния.

"Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", – добавил Кличко.

Напомним, в конце марта в Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. К слову, актер уже не впервые попал под нож хирурга, ведь в 1997 году ему заменили аортальный клапан. В начале апреля в сети появилась информация, что знаменитого бодибилдера и актера выписали из больницы после перенесенной операции.