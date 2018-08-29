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В Киев вернется горячая вода: Кабмин поручил выделить деньги

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Горячая вода в Киеве
Горячая вода в Киеве / Иллюстративное фото

В среду, 29 августа, Кабинет Министров Украины на своем заседании дал поручение Министерству финансов выделить киевским властям целевую субвенцию в размере 729 миллионов гривен. Это позволит "Киевтеплоэнерго" подписать договор на поставки газа с "Нафтогазом".

Об этом сообщает "Громадское".

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Отмечается, что субвенция необходима для сбалансирования дебиторской и кредиторской задолженности новосозданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое стало правопреемником долгов "Киевэнерго".

Напомним, что ранее горячей водой киевлян обеспечивала частная компания Рената Ахметова. А теперь это будет делать коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Тепловые сети и котельные на его баланс передали еще в мае, а теперь – и ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергию".

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Киева коммунальные услуги Деньги Нафтогаз Министерство финансов Украины
Источник: 24 Канал
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