В Киев закупили эвакуаторы, которые забирают автомобиль менее чем за минуту

В Киеве заработали новые турецкие эвакуаторы, которые очень быстро функционируют. К тому же, безопасно, ведь эвакуатор полностью автоматизирован.

Таких машин всего две, но инспекторы уверяют – они существенно помогают убирать автомобили, которые неправильно припаркованы. Добавляют, что чаще всего водители оставляют машины возле пешеходных переходов.

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Старые эвакуаторы забирали машины за 5 минут, а новый боковой – менее чем за минуту. Еще 60 секунд займет составление админпротокола. Водителю для этого не нужно даже выходить из кабины.

В эвакуаторе стоят камеры везде, на каждой "лапе". Водитель все видит, четко загоняет "лапы", сужает, поднимает машину, ставит на платформу и уезжает. Все это занимает 40 секунд. Эта машина полностью автоматизирована, все, что делается – видит водитель,

– сказал главный инспектор по парковке Евгений Блажко.

Чтобы вернуть свою машину, водитель должен заплатить 1750 гривен. Инспекторы по парковке говорят, благодаря этим штрафам водители дважды подумают перед тем, как парковаться в запрещенном месте. Но даже они – уже существенно помогают расчистить улицы Киева.



Новый турецкий эвакуатор