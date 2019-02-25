В Киеве 15-летний юноша выбросился из окна: видео
Несчастный случай произошел в спальном районе Киева на улице Салютной. Сейчас причины инцидента неизвестны.
Парень умер в карете скорой. На месте происшествия работает патрульная полиция, следственно-экспертная группа, устанавливающая причину вероятного самоубийства. Юноша выпрыгнул из окна на лестничной клетке 6 этажа, об этом сообщает сообщество Информатор на своей странице в Facebook.
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Смотрите видео инцидента
Улица Салютная на карте Киева:
Источник: 24 Канал
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