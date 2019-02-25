В Киеве 15-летний юноша выбросился из окна: видео

Несчастный случай произошел в спальном районе Киева на улице Салютной. Сейчас причины инцидента неизвестны.

Парень умер в карете скорой. На месте происшествия работает патрульная полиция, следственно-экспертная группа, устанавливающая причину вероятного самоубийства. Юноша выпрыгнул из окна на лестничной клетке 6 этажа, об этом сообщает сообщество Информатор на своей странице в Facebook.

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На Салютной 15-летний парень выпрыгнул из окна 6 этажа Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 25 лютого 2019 р.



Улица Салютная на карте Киева: