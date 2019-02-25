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      В Киеве 15-летний юноша выбросился из окна: видео

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      В Киеве 15-летний подросток выбросился из окна
      В Киеве 15-летний подросток выбросился из окна / Goroskope.net

      Несчастный случай произошел в спальном районе Киева на улице Салютной. Сейчас причины инцидента неизвестны.

      Парень умер в карете скорой. На месте происшествия работает патрульная полиция, следственно-экспертная группа, устанавливающая причину вероятного самоубийства. Юноша выпрыгнул из окна на лестничной клетке 6 этажа, об этом сообщает сообщество Информатор на своей странице в Facebook.

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      Смотрите видео инцидента

      На Салютной 15-летний парень выпрыгнул из окна 6 этажа

      Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 25 лютого 2019 р.


      Улица Салютная на карте Киева:

       

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП Самоубийство Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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