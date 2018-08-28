В Киеве 15-летняя девушка совершила самоубийство из-за неразделенной любви: фото 18+
В Киеве несовершеннолетняя девушка выбросилась с 15 этажа многоэтажки из-за неразделенной любви. Она упала на бетонный козырек над входом в подъезд, смерть наступила мгновенно.
Об этом информирует Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".
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Жуткий инцидент в Киеве на Алмаатинськой: 15-летняя девочка выбросилась с 15 этажа, упала на крышу подъезда ... Смерть наступила мгновенно. Без вариантов,
– говорится в заметке.
На снимке, опубликованном с места инцидента, видно медиков, обступивших тело девушки на крыше.
"На месте скорая, едет полиция и следственно-оперативная группа. Соседи говорят, что она совершила самоубийство из-за неразделенной любви", – добавляют в сообществе.