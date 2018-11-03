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      В Киеве 15-летняя девушка совершила самоубийство на глазах у друзей: подробности трагедии

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      Пожарная башня в Виноградаре, с которой спрыгнула 15-летняя девушка
      Пожарная башня в Виноградаре, с которой спрыгнула 15-летняя девушка / zeft.in.ua

      15-летняя девочка совершила самоубийство на глазах у сверстников в Киеве. Трагедия произошла вечером 2 ноября на массиве Виноградарь.

      Девушка попрощалась с друзьями и прыгнула с верхушки пожарной башни ( "каланчи"), расположенной в лесу этого района столицы, сообщают в сообществе "Киев Оперативный".

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      Вчера в 20:45 на линию 102 поступил вызов о том, что 15–летняя девушка покончила жизнь самоубийством на пожарной башне в лесу. По прибытию, наряд полиции увидел 4 подростков, которые плакали и работников медицинской службы, которые уже констатировали смерть несовершеннолетней,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что девушка попрощалась со своими друзьями и прыгнула с башни. Товарищи рассказали, что погибшая имела "какие-то проблемы с любовью".

      Оперативники прибыли на место трагедии:

       

      Теги: Дети и несовершеннолетние Полиция Криминальные новости Самоубийство Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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