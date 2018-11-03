В Киеве 15-летняя девушка совершила самоубийство на глазах у друзей: подробности трагедии

15-летняя девочка совершила самоубийство на глазах у сверстников в Киеве. Трагедия произошла вечером 2 ноября на массиве Виноградарь.

Девушка попрощалась с друзьями и прыгнула с верхушки пожарной башни ( "каланчи"), расположенной в лесу этого района столицы, сообщают в сообществе "Киев Оперативный".

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Вчера в 20:45 на линию 102 поступил вызов о том, что 15–летняя девушка покончила жизнь самоубийством на пожарной башне в лесу. По прибытию, наряд полиции увидел 4 подростков, которые плакали и работников медицинской службы, которые уже констатировали смерть несовершеннолетней,

– говорится в сообщении.

Известно, что девушка попрощалась со своими друзьями и прыгнула с башни. Товарищи рассказали, что погибшая имела "какие-то проблемы с любовью".

Оперативники прибыли на место трагедии: