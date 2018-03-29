В Киеве 16-летняя девушка сбывала наркотики с помощью "закладок"

Дома у несовершеннолетней киевлянки изъяли экстази, амфетамин, МДМА и марихуану. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Как рассказал в.и.о. начальника управления противодействия наркопреступности полиции Киева Валерий Филатов, после получения оперативной информации правоохранители провели три оперативные закупки:

Во время санкционированного обыска следственно-оперативная группа управления полиции метрополитена в арендованной комнате на улице Большая Васильковская обнаружила амефтамин, МДМА, экстази и марихуаны на общую сумму по ценам "черного" рынка более 80 тысяч гривен,

– рассказал Филатов

Несовершеннолетняя снимала комнату в центре столицы и сбывала наркотические средства и психотропные вещества путем так называемых "закладок" наркотиков по всему городу. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.