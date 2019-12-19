В Киеве температурный рекорд: самый теплый день за 139 лет

В Киеве впервые за 139 лет температура воздуха превысила 15 градусов тепла. Рекорд зафиксировали 18 декабря.

В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского сообщили, что 18 декабря после полудня в столице температура воздуха поднялась до +15,2 градусов тепла, это на +3,7 градуса выше предыдущего температурного рекорда этого дня в 1989 году.

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Заметим, что это самая высокая температура воздуха за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла +8,2 градусов, что на +2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1937 года.

По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября,

– добавили в обсерватории.

Кроме того, ночь на 19 декабря оказалась самой теплой с 1881 года.

Температура воздуха не опустилась ниже +5,8 градуса тепла, что на +3 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.

Обратите внимание! Ученые выяснили, что в 2050 году климат в мире изменится. В Киеве погодные условия будут как сегодня в Канберре – столице Австралии. К тому времени температура летом в украинской столице увеличится на +6,5 градусов тепла.